НБА розглянула варіант відновлення змагань зі стадії плей-офф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Національна баскетбольна асоціація може піти на скорочення турніру через пандемію коронавірусу, інформує УНН з посиланням на The Ringer.
Керівники асоціації розглядають варіант відновлення турніру одразу зі стадії плей-офф. До подібного результату поточного сезону боси Національної баскетбольної асоціації схиляються і тому, що деякі команди не впевнені в тому, що можна буде зібрати 30 команд в одному місті для завершення регулярного чемпіонату з наступною серією плей-офф.
Примітно, що з 8 травня деяким клубам НБА дозволено відкрити тренувальні комплекси для проведення індивідуальних тренувань.
До вашої уваги пари плей-офф першого раунду турніру у випадку, якщо кінцівку регулярного сезону не будуть догравати:
Західна конференція:
"Лейкерс" (49 перемог) – "Мемфіс" (32)
"Кліпперс" (44) – "Даллас" (40)
"Денвер" (43) – "Оклахома-Сіті" (40)
"Юта" (41) – "Х'юстон" (40)
Східна конференція:
"Мілуокі" (53) – "Орландо" (30)
"Торонто" – "Бруклін" (30)
"Бостон" (43) – "Індіана" (39)
"Маямі" (41) – "Філадельфія" (39).