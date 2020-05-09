НБА рассмотрела вариант восстановления соревнований со стадии плей-офф
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Национальная баскетбольная ассоциация может пойти на сокращение турнира из-за пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на The Ringer.
Руководители ассоциации рассматривают вариант восстановления турнира сразу со стадии плей-офф. К подобному результату текущего сезона боссы Национальной баскетбольной ассоциации склоняются и потому, что некоторые команды не уверены в том, что можно будет собрать 30 команд в одном городе для завершения регулярного чемпионата с последующей серией плей-офф.
Примечательно, что с 8 мая некоторым клубам НБА разрешено открыть тренировочные комплексы для проведения индивидуальных тренировок.
Вашему вниманию пары плей-офф первого раунда турнира в случае, если конечность регулярного сезоне не будут доигрывать:
Западная конференция
"Лейкерс" (49 побед) - "Мемфис" (32)
"Клипперс" (44) - "Даллас" (40)
"Денвер" (43) - "Оклахома-Сити" (40)
"Юта" (41) - "Хьюстон" (40)
Восточная конференция
"Милуоки" (53) - "Орландо" (30)
"Торонто" - "Бруклин" (30)
"Бостон" (43) - "Индиана" (39)
"Майами" (41) - "Филадельфия" (39).