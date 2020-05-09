НБА рассмотрела вариант восстановления соревнований со стадии плей-офф

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 14881 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 80432 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 110530 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 182215 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 185587 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 392578 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226913 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502132 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349612 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230715 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

В Конче-Заспе возле дома Юлии Тимошенко разбился Мерседес: есть травмированные

5 апреля, 17:04 • 13962 просмотра

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 11677 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11142 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10186 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 10412 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 144482 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 132428 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220569 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 392578 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502132 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 14876 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39141 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38753 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46254 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76380 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

НБА рассмотрела вариант восстановления соревнований со стадии плей-офф

Киев • УНН

 • 12853 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Национальная баскетбольная ассоциация может пойти на сокращение турнира из-за пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на The Ringer.

НБА рассмотрела вариант восстановления соревнований со стадии плей-офф

Руководители ассоциации рассматривают вариант восстановления турнира сразу со стадии плей-офф. К подобному результату текущего сезона боссы Национальной баскетбольной ассоциации склоняются и потому, что некоторые команды не уверены в том, что можно будет собрать 30 команд в одном городе для завершения регулярного чемпионата с последующей серией плей-офф.

Примечательно, что с 8 мая некоторым клубам НБА разрешено открыть тренировочные комплексы для проведения индивидуальных тренировок.

Вашему вниманию пары плей-офф первого раунда турнира в случае, если конечность регулярного сезоне не будут доигрывать:

Западная конференция

"Лейкерс" (49 побед) - "Мемфис" (32)
"Клипперс" (44) - "Даллас" (40)
"Денвер" (43) - "Оклахома-Сити" (40)
"Юта" (41) - "Хьюстон" (40)

Восточная конференция

"Милуоки" (53) - "Орландо" (30)
"Торонто" - "Бруклин" (30)
"Бостон" (43) - "Индиана" (39)
"Майами" (41) - "Филадельфия" (39).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,427.80
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.84