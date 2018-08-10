Названо регіони із найгіршою якістю газу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У липні мешканцям таких областей як Волинська, Рівненська, Львівська та Закарпатська постачався найменш якісний газ із теплотою згоряння 8101-8200 ккал/кубометр. Про це свідчать дані “Укртрансгазу”, передає УНН.
“Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України в липні 2018 року, становить 8256 ккал/кубометр (при нормі стандарту 7600 ккал/кубометр)”, — сказано у повідомленні.
Водночас, за даними компанії, до таких областей як Івано-Франківська, Чернівецька, Сумська, Полтавська та Донецька постачався газ теплота згоряння якого складала 8301-8400 ккал/кубометр.
При цьому споживачі Волинської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей користувались газом теплота згорання якого було найнижчою по країні — 8101-8200 ккал/кубометр.
Нагадаємо, українцям пообіцяли безперебійне постачання тепла.