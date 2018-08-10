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Названы регионы с наихудшим качеством газа

Киев • УНН

 • 13871 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В июле жителям таких областей как Волынская, Ровенская, Львовская и Закарпатская поставлялся наименее качественный газ с теплотой сгорания 8101-8200 ккал/кубометр. Об этом свидетельствуют данные “Укртрансгаза”, передает УНН.

Названы регионы с наихудшим качеством газа

“Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2018 года, составляет 8256 ккал/кубометр (при норме стандарта 7600 ккал/кубометр)”, — сказано в сообщении.

В то же время, по данным компании, в такие области как Ивано-Франковская, Черновицкая, Сумская, Полтавская и Донецкая поставлялся газ теплота сгорания которого составляла 8301-8400 ккал/кубометр.

При этом потребители Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей пользовались газом теплота сгорания которого была самой низкой по стране — 8101-8200 ккал/кубометр.

Напомним, украинцам пообещали бесперебойные поставки тепла.

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