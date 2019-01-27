Названо область-лідер за кількістю виявлених повій

КИЇВ. 27 січня. УНН. У 2018 році у Дніпропетровській області виявили 169 осіб, які займалися проституцією, водночас в Івано-Франківській і в Криму - жодної. Про це повідомили у Національній поліції України у відповідь на інформаційний запит журналіста УНН.