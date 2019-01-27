Названо область-лідер за кількістю виявлених повій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У 2018 році у Дніпропетровській області виявили 169 осіб, які займалися проституцією, водночас в Івано-Франківській і в Криму - жодної. Про це повідомили у Національній поліції України у відповідь на інформаційний запит журналіста УНН.
Так, за кількістю осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП "Зайняння проституцією" лідирує Дніпропетровська область - 169 осіб. За нею Одеська область - там виявили 160 осіб. Далі Миколаївська - 97 осіб. У місті Київ - 85.
Водночас, жодної осби, яка займалася проституцією, правоохоронці не виявили в Івано-Францівській області та АР Крим. У Волинській області виявили одну особу, у Чернігівській - 3, а у Чернівецькій - 6.
Загалом у Дніпропетровській області виявили 278 адмінправопорушень за зайняття проституцією. В Одеській - 223, у Миколаївській - 174, у Херсонській - 98. У Києві минулого року виявили 87 адмінправопорушень. Жодних адмінправопорушень не виявили в Івано-Франківській облрасті та в Криму.
Нагадаємо, минулого року в Україні виявили 955 повій.