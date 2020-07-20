Названо кількість інфікованих гепатитом на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Дніпропетровська облдержадміністрація надала статистику по захворюваності гепатитом в області за останні півроку, повідомляє УНН.
За останні 6 місяців зафіксовано 227 випадків хронічного гепатиту, в тому числі гепатит В виявлено у 47 пацієнтів, гепатит С - у 178 пацієнтів.
Найбільш висока кількість пацієнтів, які перебувають на обліку з хронічними гепатитами В і С, спостерігається в Кривому Розі і Дніпрі.
Відзначимо, що гепатит В не виліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Втім, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При гепатиті В призначають терапію, а саме препарати: Тенофовір або Ентекавір.
У той же час гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.
УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.