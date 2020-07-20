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Названо кількість інфікованих гепатитом на Дніпропетровщині

Названо кількість інфікованих гепатитом на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 9568 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Дніпропетровська облдержадміністрація надала статистику по захворюваності гепатитом в області за останні півроку, повідомляє УНН.

За останні 6 місяців зафіксовано 227 випадків хронічного гепатиту, в тому числі гепатит В виявлено у 47 пацієнтів, гепатит С - у 178 пацієнтів.

Найбільш висока кількість пацієнтів, які перебувають на обліку з хронічними гепатитами В і С, спостерігається в Кривому Розі і Дніпрі.

Відзначимо, що гепатит В не виліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Втім, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При гепатиті В призначають терапію, а саме препарати: Тенофовір або Ентекавір.

У той же час гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.

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