Названі імена чинних членів ПАРЄ, підозрюваних в корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. П’ятьох діючих членів Парламентської асамблеї Ради Європи підозрюють в корупційних діях. Про це в мережі Facebook повідомив народний депутат України, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Незалежна комісія розслідувала можливу корупцію в Асамблеї. Приводом стали підсумки навколо моніторингу ПАРЄ ситуації в Азербайджані. Тобто, фактично, дуже невелика частина діяльності Парламентської Асамблеї. Результати скандальні — в корупції підозрюються кілька провідних членів ПАРЄ, включаючи п’ять діючих — екс-президент Педро Аграмунт (Іспанія), Самар Сєїдов (глава делегації Азербайджану), глава групи Європейської народної партії Сезар Флорін Преда (Румунія), глава Комітету з соціальних питань Стефан Шеннах (Австрія) і екс-глава групи лібералів Хорді Шукла (Іспанія)”, — йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило низку невідкладних заходів через корупційний скандал.
Бюро вирішило запросити нинішніх та колишніх членів Асамблеї, чия поведінка була визнана групою із розслідування неетичною або такою, що порушувала кодекс поведінки Асамблеї, або які відмовилися співпрацювати з органом розслідування, щоб негайно припинити їхню діяльність у межах Асамблеї.