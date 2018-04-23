Названы имена действующих членов ПАСЕ, подозреваемых в коррупции

"Независимая комиссия расследовала возможную коррупцию в Ассамблее. Поводом стали итоги вокруг мониторинга ПАСЕ ситуации в Азербайджане. То есть, фактически, очень небольшая часть деятельности Парламентской Ассамблеи. Результаты скандальные - в коррупции подозреваются несколько ведущих членов ПАСЕ, включая пять действующих - экс-президент Педро Аграмунт (Испания), Самар Сеидов (глава делегации Азербайджана), глава группы Европейской народной партии Сезар Флорин Преда (Румыния), глава Комитета по социальным по Стефан Шеннах (Австрия) и экс-глава группы либералов Хорди Шукла (Испания)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло ряд неотложных мер за коррупционного скандала.

Бюро решило пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, чье поведение было признано группой по расследованию неэтичным или такой, что нарушала кодекс поведения Ассамблеи, или которые отказались сотрудничать с органом расследования, чтобы немедленно прекратить их деятельность в рамках Ассамблеи.