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НАЗК заявило в поліцію на 10 посадовців, які не подали декларації

НАЗК заявило в поліцію на 10 посадовців, які не подали декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Нацполіції висновки щодо неподання декларацій 10-ма посадовими особами. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки неподання декларацій 10-ма посадовими особами. Як передбачено законодавством, обґрунтовані висновки щодо цього Національне агентство направило до територіальних органів Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Як вказано, Нацагентство згідно з законодавством повідомляло посадовцям, щодо яких затверджені обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, попри їх отримання, посадовці декларації не подали, зазначили у НАЗК.

"Серед осіб, що не дотримались вимог закону 9 колишніх посадовців територіальних управлінь патрульної поліції та колишня посадова особа Яготинської райдержадміністрації.

Так, під час контролю своєчасності подання декларацій встановлено, що вісім посадовців не подали декларації після звільнення за минулий рік, інші – декларацію перед звільненням за раніше не охоплений період", - зазначили у Нацагентстві.

Як повідомляв УНН, раніше НАЗК направило до поліції висновки щодо 10-ти посадовців, які не подали декларації після звільнення. Зокрема, серед осіб, що не дотримались вимог закону, були п’ятеро поліцейських, двоє військових інспекторів та інспектор Київської міської митниці ДФС.

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