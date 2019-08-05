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НАПК заявило в полицию на 10 должностных лиц, которые не подали декларации

НАПК заявило в полицию на 10 должностных лиц, которые не подали декларации

Киев  •  УНН

 • 6856 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Нацполицию выводы относительно непредоставления деклараций 10-ю должностными лицами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки непредставления деклараций 10-ю должностными лицами. Как предусмотрено законодательством, обоснованные выводы относительно этого Национальное агентство направило в территориальные органы Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Как указано, Нацагентство согласно законодательству сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали, отметили в НАПК.

"Среди лиц, которые не выполнили требований закона 9 бывших должностных лиц территориальных управлений патрульной полиции и бывшое должностное лицо Яготинской райгосадминистрации.

Так, во время контроля своевременности представления деклараций установлено, что восемь чиновников не подали декларации после увольнения за прошлый год, другие - декларацию перед увольнением за ранее не охваченный период", - отметили в Нацагентстве.

Как сообщал УНН, ранее НАПК направило в полицию выводы относительно 10-ти должностных лиц, которые не подали декларации после увольнения. В частности, среди лиц, которые не выполнили требований закона, были пятеро полицейских, двое военных инспекторов и инспектор Киевского городского таможни ГФС.

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