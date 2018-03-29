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НАЗК затвердило роз’яснення щодо подання е-декларацій громадськими активістами

НАЗК затвердило роз’яснення щодо подання е-декларацій громадськими активістами

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні, на позачерговому засіданні НАЗК, присвяченому вирішенню питання щодо подання е‑декларацій представниками громадськості, затверджено відповідні роз’яснення. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.

Як повідомили в НАЗК, Верховна Рада не підтримала зміни до Закону України “Про запобігання корупції” щодо відміни обов’язку подання е-декларацій представниками громадськості до кінця чергового етапу декларування. Тому Національне агентство як орган, наділений повноваженнями здійснювати перевірку декларацій та контроль своєчасності їх подання, підготувало та затвердило Роз’яснення, які конкретизують чинні положення Закону.

При підготовці Роз’яснень були враховані експертні думки із зазначеного питання, висловленні міжнародними громадськими організаціями.

Так, суб’єктами декларування відповідно до статті 45 Закону є фізичні особи, які одночасно відповідають всім складовим ознакам, передбаченим пунктом 5 частини першої статті 3 Закону.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України не буде збиратись на позачергове засідання для розгляду питання щодо скасування обов’язкового декларування для громадських активістів.

Раніше посли групи країн “Великої сімки” (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), а також посольство Швейцарії, закликали українську владу дотримуватися рекомендації Венеційської Комісії щодо е-декларування для антикорупційних активістів.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада відмовилася розглядати відтермінування подання електронних декларацій для активістів неурядових організацій.

Українські Національні Новини

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