НАЗК зареєструвало методологію оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції зареєструвало в Міністерстві юстиції України методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
"Міністерство юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 зареєструвало рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 “Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади”", - сказано в повідомленні.