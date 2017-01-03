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НАЗК зареєструвало методологію оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади

НАЗК зареєструвало методологію оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади

Київ • УНН

 • 8738 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції зареєструвало в Міністерстві юстиції України методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

"Міністерство юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 зареєструвало рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 “Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади”", - сказано в повідомленні. 

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