НАПК зарегистрировало методологию оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти

"Министерство юстиции Украины 28 декабря 2016 год под № 1718/29848 зарегистрировало решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 2 декабря 2016 года № 126 "Об утверждении Методологии оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти"", - говорится в сообщении.