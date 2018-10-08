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НАЗК виявило порушення у звітах двох політичних партій

НАЗК виявило порушення у звітах двох політичних партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції зафіксувало порушення у звітах двох парламентських партій. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

“За результатами аналізу звітів політичних партій за ІІ квартал 2018 року затверджено останні 27 висновків з 274, що надійшли до НАЗК”, — йдеться у повідомленні.

Рішення про затвердження 27 висновків про результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі — Звіт) за ІІ квартал 2018 року прийняті на засіданні НАЗК 28 вересня та 5 листопада 2018 року.

Шістнадцять висновків містять інформацію про виявлені факти адміністративних правопорушень. Зокрема, порушення встановленого порядку подання або строків подання Звіту політичної партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Правопорушення зафіксовані у Звітах таких політичних сил:

  • Соціал-демократична партія
  • Українська народна партія
  • Патріот
  • Наш край
  • Соціал-демократична партія України (об’єднана)
  • За життя
  • Партія Народний порядок
  • Європейська ліберальна партія
  • Рух нових сил Михайла Саакашвілі
  • Національний корпус
  • Українська республіканська партія
  • Слов’янська партія
  • За конкретні справи
  • Основа
  • Блок Петра Порошенка “Солідарність”
  • Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”.

Зазначається, що висновки будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

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За ІІ квартал 2018 року до Національного агентства надійшли 274 звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Звіти за ІІІ квартал мають бути подані політичними партіями до Національного агентства до 9 листопада 2018 року.

Нагадаємо, 26 вересня НАЗК затвердило 29 висновків щодо звітів політичних партій.

Українські Національні Новини

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