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Ексначальник Дніпропетровського ТЦК живе на 8,5 млн грн багатше, ніж задекларував - НАЗК

Ексначальник Дніпропетровського ТЦК живе на 8,5 млн грн багатше, ніж задекларував - НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. За моніторингом способу життя ексначальника Дніпропетровського ТЦК Анатолія Пікала, було виявлено ознаки корупції на майже 8,5 млн грн, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН.

Деталі

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього керівника Дніпропетровського обласного територіального центру Анатолія Пікала. Зазначається, що після моніторингу способу життя чоловіка було виявлено ознаки, які свідчать про його незаконний прибуток не суму майже 8,5 млн грн.

Згідно з декларацією Анатолія Пікала за 2020 рік, ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. Однак моніторинг виявив, що протягом останніх 4 років його батько придбав рухоме та нерухоме майно на суму 7 889 650 гривень. А саме:

  • дві квартири в Дніпрі вартістю 1 776 000 грн та 698 950 грн;
  • автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT вартістю 359 700 грн;
  • автомобіль FORD RANGER вартістю 780 000 грн;
  • автомобіль AUDI А6 вартістю 1 875 000 грн;
  • автомобіль VOLKSWAGEN ID.6 вартістю 1 300 000 грн.

Також відомо, що його батько також став єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром компанії зі статутним капіталом у 1 100 000 гривень, яка в липні 2023 року придбала частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині за 1 150 000 гривень.

Проте ці покупки значно перевищують розмір законно отриманих батьком Пікала доходів. В результаті очевидно, що вони були придбані за дорученням самого Пікала та за кошти, законність джерел яких не підтверджена.

Дружина Анатолія Пікала отримала в подарунок від свого батька 65 000 доларів минулого року. Але і ця сума подарунка є значно більшою за законний дохід батька дружини ексначальника за все життя.

Крім того, у 2021 році сам підозрюваний також став власником кількох об'єктів нерухомості, загальною вартістю 168 300 гривень. Включаючи дві земельні ділянки вартістю 32 тисячі гривень та 22 тисячі гривень, а також житловий будинок, вартість якого становить практично 115 тисяч гривень.

Наразі працівники НАЗК усі факти передали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону для долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здійснення досудового розслідування стосовно воєнкома.

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