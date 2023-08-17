Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних воєнкомів

Деталі

В Указі президента поставляється:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2023 року “Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України” (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Доповнення

РНБО рекомендувало Головнокомандувачеві ЗСУ прийняти рішення щодо перебування на посадах керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, припинивши практику їх ротацій.

А на їх місце призначати за рекомендаціями командувачів (командирів) оперативно-тактичних угруповань, оперативно-стратегічних угруповань військ (сил) осіб офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, та за умови проходження ними перевірки Службою безпеки України.

В свою чергу, Офісу Генерального прокурора разом із НАЗК та ДБР рекомендували вжити у місячний строк додаткових заходів з протидії вчиненню посадовими особами ТЦК корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Нагадаємо

Президент України 11 серпня Володимир Зеленський повідомив, що було вирішено звільнити всіх обласних “воєнкомів”.