Эксначальник Днепропетровского ТЦК живет на 8,5 млн грн богаче, чем задекларировал - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. По мониторингу образа жизни экс-начальника Днепропетровского ТЦК Анатолия Пикала, были выявлены признаки коррупции на почти 8,5 млн грн, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.
Детали
НАПК выявило признаки незаконного обогащения у бывшего руководителя Днепропетровского областного территориального центра Анатолия Пикала. Отмечается, что после мониторинга образа жизни мужчины были обнаружены признаки, свидетельствующие о его незаконной прибыли не сумму почти 8,5 млн грн.
Согласно декларации Анатолия Пикала за 2020 год, ни он, ни его близкие не имеют никаких денежных активов. Однако мониторинг выявил, что в течение последних 4 лет его отец приобрел движимое и недвижимое имущество на сумму 7 889 650 гривен. А именно:
-
- две квартиры в Днепре стоимостью 1 776 000 грн и 698 950 грн;
-
- автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT стоимостью 359 700 грн;
-
- автомобиль FORD RANGER стоимостью 780 000 грн;
-
- автомобиль AUDI А6 стоимостью 1 875 000 грн;
-
- автомобиль VOLKSWAGEN ID.6 стоимостью 1 300 000 грн.
-
Также известно, что его отец также стал единственным учредителем и конечным бенефициаром компании с уставным капиталом в 1 100 000 гривен, которая в июле 2023 года приобрела долю торгового комплекса на Днепропетровщине за 1 150 000 гривен.
Однако эти покупки значительно превышают размер законно полученных отцом Пикала доходов. В результате очевидно, что они были приобретены по поручению самого Пикала и за средства, законность источников которых не подтверждена.
Жена Анатолия Пикала получила в подарок от своего отца 65 000 долларов в прошлом году. Но и эта сумма подарка значительно больше законного дохода отца жены экс-начальника за всю жизнь.
Кроме того, в 2021 году сам подозреваемый также стал владельцем нескольких объектов недвижимости, общей стоимостью 168 300 гривен. Включая два земельных участка стоимостью 32 тысячи гривен и 22 тысячи гривен, а также жилой дом, стоимость которого составляет практически 115 тысяч гривен.
Сейчас работники НАПК все факты передали в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона для приобщения их к материалам уголовного производства и осуществления досудебного расследования в отношении военкома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
.