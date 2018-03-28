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НАЗК не проводило перевірки декларації Аброськіна

НАЗК не проводило перевірки декларації Аброськіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції не проводило перевірки електронних декларацій першого заступника глави Нацполіціі В’ячеслава Аброськіна. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит редакції УНН.

“Станом на 21.03.2018 року Національне агентство не проводило та не проводить повну перевірку декларацій, поданих Аброськіним В’ячеславом Васильовичем, першим заступником Глави — начальником кримінальної поліції Національної поліції України”, — повідомили в НАЗК

За даними Нацагентства, обов’язковій та повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані із високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується НАЗК.

Нагадаємо, раніше “Коментарі” підрахували, що Аброськін протягом трьох років (з 2014 по 2016 р) суттєво збільшив свої грошові накопичення. Крім того, журналісти звернули увагу на те, що у декларації за 2016 рік чиновник не вказав дані про місце свого проживання, а відповідно й інформацію, на якій підставі він користується нерухомістю, де теоретично мав би проживати.

Разом з тим, Аброськін, за підсумками 2017 року подвоїв свої статки. Зокрема, він вказав, що має у готівці 44 тис. доларів, на рахунках — 2450 доларів і 200 558 гривень. У декларації ж за 2016 рік Аброськін із грошових активів мав лише 25 тис. дол.

Додамо, що основним видом доходу правоохоронця є заробітна плата, загальна сума якої у 2017 році сягнула трохи більше 1 млн грн — 1 039 036 грн.

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