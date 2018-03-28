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НАПК не проводило проверки деклараций Аброськина

НАПК не проводило проверки деклараций Аброськина

Киев  •  УНН

 • 20772 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции не проводило проверки электронных деклараций первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос редакции УНН.

"По состоянию на 21.03.2018 года Национальное агентство не проводило и не проводит полную проверку деклараций, поданных Аброськиным Вячеславом Васильевичем, первым заместителем Главы - начальником криминальной полиции Национальной полиции Украины", - сообщили в НАПК.

По данным Нацагентства, обязательной и полной проверке подлежат декларации должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, субъектов декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, перечень которых утверждается НАПК.

Напомним, ранее "Комментарии" подсчитали, что Аброськин течение трех лет (с 2014 по 2016 г.) существенно увеличил свои денежные накопления. Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что в декларации за 2016 чиновник не указал данные о месте своего проживания, а соответственно и информацию, на каком основании он пользуется недвижимостью, где теоретически должен жить.

Вместе с тем, Аброськин, по итогам 2017 года, удвоил свое состояние. В частности, он указал, что имеет в наличности 44 тыс. долларов, на счетах - 2450 долларов и 200 558 гривен. В декларации же за 2016 Аброськин из денежных активов имел только 25 тыс. долл.

Добавим, что основным видом дохода правоохранителя является заработная плата, общая сумма которой в 2017 году достигла чуть более 1 млн грн - 1039036 грн.

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