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НАЗК направило до суду 6 адмінпротоколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду ще 6 протоколів про адміністративні правопорушення, які стосуються недотримання законодавчих вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомила прес-служба агентства, передає УНН.

“Протоколи складено стосовно екс-начальника Державної екологічної інспекції у Житомирській області Гнатюка Богдана Йосиповича та директора Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України Гриценка Володимира Ілліча”, — йдеться у повідомленні.

Так, Богдан Гнатюк як керівник територіального органу Держекоінспекції підписав 2 накази про преміювання працівників інспекції, якими, зокрема, передбачалось виплатити премії його двоюрідному брату. Посадовець не повідомив Держекоінспекцію про наявний у нього конфлікт інтересів та відповідно підписав накази, маючи суперечність між приватним інтересом та службовими повноваженнями.

Володимир Гриценко не повідомив органи управління, до сфери яких належить навчальний центр, про реальний конфлікт інтересів, пов’язаний із підписанням посадовцем наказу щодо продовження своєму сину, старшому науковому співробітнику цього центру, строку стажування в американській компанії Wellington Company.

Нагадаємо, НАЗК винесло припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич, а також в.о. міністра фінансів Оксані Маркаровій.

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