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Наземна операція на околицях сектора Гази триває: що відомо

Київ • УНН

 • 41524 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На околицях міста Газа тривають зіткнення між палестинськими бойовиками та ізраїльськими силами. Про це повідомляє Al Jazeera, пише УНН.

Наземна операція на околицях сектора Гази триває: що відомо

Деталі

Ізраїльські танки зайняли позиції на південній околиці міста Газа. Вони знаходяться на території з деревами та рослинністю, і вони їх розчищають. Здалеку чути звуки вибухів і сильну стрілянину.

На даний момент ізраїльські танки не просуваються до західної частини міста Газа, де розташована друга велика дорога, що сполучає місто Газа з рештою сектора.

Доповнення

Ізраїль неодноразово закликав цивільних терміново виїхати із сектора Гази. 

Сьогодні також чимало людей отримали дзвінки від ізраїльтян, які сказали їм евакуюватися на південь, бо найближчим часом «буде дуже небезпечно» . Проте на даний момент мало хто їде, тому що коли хтось намагався виїхати раніше то потрапляв під обстріли.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у суботу, що другий етап війни проти ХАМАС розпочався з введенням нових сухопутних сил у сектор Гази. 

Сьогодні чевидці повідомили про ізраїльські танки на околиці міста Газа, перерізання ключової дороги.

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