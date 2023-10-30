AFP: очевидці повідомили про ізраїльські танки на околиці міста Газа, перерізання ключової дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Очевидці повідомили про ізраїльські танки на околиці міста Газа, перерізання ключової дороги, повідомляє у понеділок AFP, пише УНН.
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"Ізраїльські танки в понеділок увійшли на околицю міста Газа і перерізали ключову дорогу з півночі на південь охопленої війною палестинської території, повідомили AFP очевидці", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Армія Ізраїлю заявила про продовження наземних операцій у секторі Гази.