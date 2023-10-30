AFP: очевидцы сообщили об израильских танках на окраине города Газа, перерезании ключевой дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Очевидцы сообщили об израильских танках на окраине города Газа, перерезании ключевой дороги, сообщает в понедельник AFP, пишет УНН.
Детали
"Израильские танки в понедельник вошли на окраину города Газа и перерезали ключевую дорогу с севера на юг охваченной войной палестинской территории, сообщили AFP очевидцы", - говорится в сообщении.
Напомним
Армия Израиля заявила о продолжении наземных операций в секторе Газа.