Наземная операция на окраинах сектора Газа продолжается: что известно

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 29089 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 13160 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 39322 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 134057 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 49713 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 106585 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 160425 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 152994 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154246 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159849 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 60343 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 63541 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 58425 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 73706 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 18147 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 29135 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 74578 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 134144 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 242296 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 294817 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 18691 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 46533 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 45520 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 58687 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 79748 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Наземная операция на окраинах сектора Газа продолжается: что известно

Киев • УНН

 • 41524 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. На окраинах города Газа продолжаются столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Наземная операция на окраинах сектора Газа продолжается: что известно

Детали

Израильские танки заняли позиции на южной окраине города Газа. Они находятся на территории с деревьями и растительностью, и они их расчищают. Издалека слышны звуки взрывов и сильную стрельбу.

В настоящее время израильские танки не продвигаются в западную часть города Газа, где находится вторая большая дорога, соединяющая город Газа с остальной частью сектора.

Дополнение

Израиль неоднократно призывал гражданских срочно уехать из сектора Газа. 

Сегодня также многие люди получили звонки от израильтян, которые сказали им эвакуироваться на юг, потому что в ближайшее время «будет очень опасно» . Однако на данный момент мало кто уезжает, потому что когда кто-то пытался уехать раньше то попадал под обстрелы.

Напомним

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в субботу, что второй этап войны против ХАМАС начался с введения новых сухопутных войск в Сектор Газа. 

Сегодня чевидцы сообщили об израильских танках на окраине города Газа, перерезая ключевую дорогу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68