Наземная операция на окраинах сектора Газа продолжается: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На окраинах города Газа продолжаются столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.
Детали
Израильские танки заняли позиции на южной окраине города Газа. Они находятся на территории с деревьями и растительностью, и они их расчищают. Издалека слышны звуки взрывов и сильную стрельбу.
В настоящее время израильские танки не продвигаются в западную часть города Газа, где находится вторая большая дорога, соединяющая город Газа с остальной частью сектора.
Дополнение
Израиль неоднократно призывал гражданских срочно уехать из сектора Газа.
Сегодня также многие люди получили звонки от израильтян, которые сказали им эвакуироваться на юг, потому что в ближайшее время «будет очень опасно» . Однако на данный момент мало кто уезжает, потому что когда кто-то пытался уехать раньше то попадал под обстрелы.
Напомним
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в субботу, что второй этап войны против ХАМАС начался с введения новых сухопутных войск в Сектор Газа.
Сегодня чевидцы сообщили об израильских танках на окраине города Газа, перерезая ключевую дорогу.