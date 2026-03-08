Назар Чепурний здобув золото на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики
Київ • УНН
Українець Назар Чепурний посів перше місце в опорному стрибку на змаганнях у Баку. Це його друга поспіль золота нагорода у поточному сезоні.
Український спортсмен Назар Чепурний виборов золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який відбувся у Баку. Перемогу він здобув у дисципліні "опорний стрибок". Про це повідомляє УНН з посиланням на національний олімпійський комітет України та національну олімпійську збірну України.
Деталі
На змаганнях у столиці Азербайджану український гімнаст посів перше місце у фіналі опорного стрибка.
На першу сходинку п'єдесталу пошани в опорному стрибку піднявся Назар Чепурний! Cередня оцінка 14.549 за дві спроби забезпечила українцю "золото"!
Загалом для спортивного гімнаста це друга поспіль золота нагорода в опорному стрибку у поточному змагальному сезоні.
Нагадаємо, що Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визнала Назара Чепурного Найкращим спортсменом лютого! Вітаємо Назара з медальним успіхом! Пишаємося!
Нагадаємо
Назар Чепурний став найкращим спортсменом лютого 2026 року за версією НОК України. Він переміг на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку в Німеччині.