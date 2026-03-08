Назар Чепурный завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Киев • УНН
Украинец Назар Чепурный занял первое место в опорном прыжке на соревнованиях в Баку. Это его вторая подряд золотая награда в текущем сезоне.
Украинский спортсмен Назар Чепурный завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который состоялся в Баку. Победу он одержал в дисциплине "опорный прыжок". Об этом сообщает УНН со ссылкой на национальный олимпийский комитет Украины и национальную олимпийскую сборную Украины.
Детали
На соревнованиях в столице Азербайджана украинский гимнаст занял первое место в финале опорного прыжка.
На первую ступень пьедестала почета в опорном прыжке поднялся Назар Чепурной! Средняя оценка 14.549 за две попытки обеспечила украинцу "золото"!
В целом для спортивного гимнаста это вторая подряд золотая награда в опорном прыжке в текущем соревновательном сезоне.
Напомним, что Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины признала Назара Чепурного Лучшим спортсменом февраля! Поздравляем Назара с медальным успехом! Гордимся!
Напомним
Назар Чепурный стал лучшим спортсменом февраля 2026 года по версии НОК Украины. Он победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке в Германии.