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Найяскравіші новинки: які гаджети встигла презентувати компанія Apple у 2019 році

Найяскравіші новинки: які гаджети встигла презентувати компанія Apple у 2019 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вже зовсім скоро відбудеться довгоочікувана щорічна осіння презентація техніки Apple. А це значить, що у прихильників “яблучної” продукції з’явиться чергова можливість придбати новий Айфон, ознайомитися з технічними характеристиками інноваційних планшетів та отримати доступ до офіційної інформації про особливості інноваційного фірмового ПЗ для різних гаджетів.

А доки у аналітиків ще є час пограти в здогадки та скласти кількадесят цікавих прогнозів про інноваційні розробки Apple, варто пригадати, які найяскравіші новинки вже встигла презентувати компанія влітку та весною.
Хроніки Apple: нове програмне забезпечення, сервіси та оновлені гаджети

Зовсім недавно (на весняній презентації в Театрі імені Стіва Джобса та на WWDC-2019) корпорація Apple представила цілу низку гідних уваги розробок.

Перш за все, увагу прихильників продукції популярного виробника привернуло нове програмне забезпечення, а точніше — оновлені версії операційних систем для смартфонів, планшетних персональних комп’ютерів та мультимедійних приставок. Ще однією приємною новиною стало вдосконалення новинного сервісу Apple News та поява сервісу цифрового поширення комп’ютерних ігор Apple Arcade.

Що стосується гаджетів, після весняної та літньої презентацій представники армії фанатів Apple отримали змогу поповнити власний “арсенал” брендової техніки такими новинками, як:

Навушники Apple AirPods 2. Друге покоління брендових бездротових навушників з’явилося на офіційному сайті виробника у березні 2019 року, буквально за кілька днів до початку весняної презентації. Нові навушники отримали вдосконалений центральний процесор, стали більш продуктивними та функціональними. Суттєво збільшилася тривалість автономної роботи, з’явилася функція голосового керування за допомогою команди “Привіт, Siri”. Головною особливістю чергового покоління навушників стала можливість бездротової зарядки за умови використання спеціального кейса, який можна придбати окремо.

Інноваційний супертонкий планшет iPad Air 2019, оснащений якісним дисплеєм Retina, актуальним чипсетом Bionic A12 та 7-Мегапіксельним модулем фронтальної камери. Планшет підтримує Apple Pencil першого покоління, тому може використовуватися для роботи з графікою (наприклад, для створення ескізів чи малювання).

Оновлений iPad mini — планшетом з оновленим “залізом” високої потужності та покращеними показниками автономності. Новинка визнана найкращим “розумним блокнотом”, оскільки чудово підходить для створення різноманітних нотаток та нагадувань і завжди знаходиться під рукою завдяки компактним розмірам та мінімальній вазі.

Apple MacBook Pro 2019 — функціональний лептоп з потужною “начинкою”, надсучасним процесором та оновленою клавіатурою. Головна особливість новинки — наявність сенсорної панелі та відсутність тих недоліків, які раніше непокоїли власників ноутбуків від Apple.

Звичайно, на цьому список актуальних розробок Apple не закінчується, адже компанія встигла представити й інші не менш важливі гаджети — наприклад, професійну робочу станцію Mac Pro 2019 та унікальний дисплей Pro Display.

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