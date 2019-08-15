Найяскравіші новинки: які гаджети встигла презентувати компанія Apple у 2019 році

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вже зовсім скоро відбудеться довгоочікувана щорічна осіння презентація техніки Apple. А це значить, що у прихильників “яблучної” продукції з’явиться чергова можливість придбати новий Айфон, ознайомитися з технічними характеристиками інноваційних планшетів та отримати доступ до офіційної інформації про особливості інноваційного фірмового ПЗ для різних гаджетів.