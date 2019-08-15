Самые яркие новинки: какие гаджеты успела представить компания Apple в 2019 году

КИЕВ. 15 августа. УНН. Уже совсем скоро состоится долгожданная ежегодная осенняя презентация техники Apple. А это значит, что у сторонников “яблочной” продукции появится очередная возможность приобрести новый Айфон, ознакомиться с техническими характеристиками инновационных планшетов и получить доступ к официальной информации об особенностях инновационного фирменного ПО для различных гаджетов.