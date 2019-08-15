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Самые яркие новинки: какие гаджеты успела представить компания Apple в 2019 году

Самые яркие новинки: какие гаджеты успела представить компания Apple в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 18807 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Уже совсем скоро состоится долгожданная ежегодная осенняя презентация техники Apple. А это значит, что у сторонников “яблочной” продукции появится очередная возможность приобрести новый Айфон, ознакомиться с техническими характеристиками инновационных планшетов и получить доступ к официальной информации об особенностях инновационного фирменного ПО для различных гаджетов.

А пока у аналитиков еще есть время поиграть в догадки и составить несколько интересных прогнозов об инновационных разработках Apple, стоит вспомнить, какие самые яркие новинки уже успела презентовать компания летом и весной.

Хроники Apple: новое программное обеспечение, сервисы и обновленные гаджеты
Совсем недавно (в весенней презентации в Театре имени Стива Джобса и на WWDC-2019) компания Apple представила целый ряд достойных внимания разработок.

Прежде всего, внимание сторонников продукции популярного производителя привлекло новое программное обеспечение, а точнее — обновленные версии операционных систем для смартфонов, планшетных персональных компьютеров и мультимедийных приставок. Еще одной приятной новостью стало совершенствование новостного сервиса Apple News и появление сервиса цифрового распространения компьютерных игр Apple Arcade.

Что касается гаджетов, после весенней и летней презентации представители армии фанатов Apple получили возможность пополнить свой “арсенал” брендовой техники такими новинками, как:

Наушники Apple AirPods 2. Второе поколение брендовых беспроводных наушников появилось на официальном сайте производителя в марте 2019 года, буквально за несколько дней до начала весенней презентации. Новые наушники получили усовершенствованный центральный процессор, стали более производительными и функциональными. Существенно увеличилась продолжительность автономной работы, появилась функция голосового управления с помощью команды “Привет, Siri”. Главной особенностью очередного поколения наушников стала возможность беспроводной зарядки при использовании специального кейса, который можно приобрести отдельно.

● Инновационный супертонкий планшет iPad Air2019, оснащен качественным дисплеем Retina, актуальным чипсетом Bionic A12 и 7-мегапиксельным модулем фронтальной камеры. Планшет поддерживает Apple Pencil первого поколения, поэтому может использоваться для работы с графикой (например, для создания эскизов или рисование).

● Обновленный iPad mini — планшет с обновленным «железом» высокой мощности и улучшенными показателями автономности. Новинка признана лучшим «умным блокнотом», поскольку прекрасно подходит для создания различных заметок и напоминаний и всегда находится под рукой благодаря компактным размерам и минимальном весе.

Apple MacBook Pro 2019 — функциональный лэптоп с мощной «начинкой», сверхсовременным процессором и обновленной клавиатурой. Главная особенность новинки — наличие сенсорной панели и отсутствие тех недостатков, которые раньше беспокоили владельцев ноутбуков от Apple.

Конечно, на этом список актуальных разработок Apple не заканчивается, ведь компания успела представить и другие не менее важные гаджеты — например, профессиональную рабочую станцию Mac Pro 2019 и уникальный дисплей Pro Display.

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