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Найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Найближчі три дні, 22-24 травня, майже по всій території України, окрім трьох областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджає Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

В Укргідрометцентрі попередили, що в період з 22 по 24 травня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки по всій території України, крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Закликаємо жителів пристоличного регіону бути обережними під час поводження з вогнем на відкритому повітрі. Недотримання правил безпеки може призвести до пожежі в екосистемах", - повідомили в КОВА.

Водночас 22-25 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, як вказали в гідрометцентрі, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок в окремих населених пунктах вздовж Кременчуцького водосховища у Черкаській області (ІІІ рівень небезпеки - червоний).

В окремих населених пунктах на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень гідрологічної небезпеки - помаранчевий).

23 травня вдень у південних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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