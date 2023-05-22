Самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В ближайшие три дня, 22-24 мая, почти по всей территории Украины, кроме трех областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждает Укргидрометцентр, пишет УНН.
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В Укргидрометцентре предупредили, что в период с 22 по 24 мая будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности по всей территории Украины, кроме Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Призываем жителей пристоличного региона быть осторожными при обращении с огнем на открытом воздухе. Несоблюдение правил безопасности может привести к пожару в экосистемах", - сообщили в КОВА.
В то же время 22-25 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет удерживаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в отдельных населенных пунктах вдоль Кременчугского водохранилища в Черкасской области (III уровень опасности - красный).
В отдельных населенных пунктах на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях (II уровень гидрологической опасности - оранжевый).
23 мая днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
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