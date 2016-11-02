Найпотужніший обстріл бойовиків на донецькому напрямку відбувся у Луганському
Київ • УНН
КИЇВ. 2листопада. УНН. Найпотужніший обстріл бойовиків відбувся у селищі міського типу Луганському Донецької області. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Також ворог порушив режим тиші у Луганському. Там відбувся найпотужніший обстріл на всьому донецькому напрямку. Противник випустив по наших позиціях 14 мінометних мін", - сказав А.Лисенко.
Він також додав, що всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовали 7 ворожих обстрілів, 5 з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби, з 1 на 2 листопада, внаслідок бойових дій загинули двоє український військовослужбовців, п’ятеро бійців зазнали поранень.