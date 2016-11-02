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15 марта, 19:03 • 114715 просмотра

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15 марта, 13:44 • 165136 просмотра

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Самый мощный обстрел боевиков на донецком направлении состоялся в Луганском

Самый мощный обстрел боевиков на донецком направлении состоялся в Луганском

Киев • УНН

 • 7393 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Мощный обстрел боевиков состоялся в поселке городского типа Луганском Донецкой области. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Также враг нарушил режим тишины в Луганском. Там состоялся самый мощный обстрел на всем донецком направлении. Противник выпустил по нашим позициям 14 минометных мин", - сказал А.Лысенко.

Он также добавил, что всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировали 7 вражеских обстрелов, 5 из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 1 на 2 ноября, в результате боевых действий погибли двое украинский военнослужащих, пятеро бойцов получили ранения.

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