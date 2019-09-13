Найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" оформив хет-трик у чемпіонаті Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Колишній нападник донецького "Шахтаря" Луїс Адріано став головним героєм баталії матчу чемпіонату Бразилії між "Палмейрасом" і "Флуміненсе", повідомляє УНН.
"Палмейрас" святкував виграш у 16 турі чемпіонату з рахунком 3:0. Усі забиті м'ячі на рахунку Адріано. Він відзначався на 9, 58 і 63 хвилинах.
Примітно, що колишній футболіст "Динамо" Дуду став автором результативної передачі.
Для Адріано, який є найкращим бомбардиром в історії "Шахтаря" (130 голів за 265 матчів донеччан), цей хет-трик став першим в кар'єрі в чемпіонаті Бразилії.
Додамо також, "Палмейрас" веде боротьбу за чемпіонство – третє місце із 36 очками. Лідером йде "Фламенго" із 39 пунктами.