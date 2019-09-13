Лучший бомбардир в истории "Шахтера" оформил хет-трик в чемпионате Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Луис Адриано стал главным героем баталии матча чемпионата Бразилии между "Палмейрасом" и "Флуминенсе", сообщает УНН.
"Палмейрас" праздновал выигрыш в 16 туре чемпионата со счетом 3: 0. Все забитые мячи на счету Адриано. Он отмечался на 9, 58 и 63 минутах.
Примечательно, что бывший футболист "Динамо" Дуду стал автором результативной передачи.
Для Адриано, который является лучшим бомбардиром в истории "Шахтера" (130 голов в 265 матчей дончан), этот хет-трик стал первым в карьере в чемпионате Бразилии.
Добавим также, "Палмейрас" ведет борьбу за чемпионство - третье место с 36 очками. Лидером идет "Фламенго" из 39 пунктов.