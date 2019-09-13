Лучший бомбардир в истории "Шахтера" оформил хет-трик в чемпионате Бразилии

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 101210 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116717 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108427 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114885 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121981 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149286 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149386 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 190692 просмотра

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Лучший бомбардир в истории "Шахтера" оформил хет-трик в чемпионате Бразилии

Лучший бомбардир в истории "Шахтера" оформил хет-трик в чемпионате Бразилии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Луис Адриано стал главным героем баталии матча чемпионата Бразилии между "Палмейрасом" и "Флуминенсе", сообщает УНН.

"Палмейрас" праздновал выигрыш в 16 туре чемпионата со счетом 3: 0. Все забитые мячи на счету Адриано. Он отмечался на 9, 58 и 63 минутах.

Примечательно, что бывший футболист "Динамо" Дуду стал автором результативной передачи.

Для Адриано, который является лучшим бомбардиром в истории "Шахтера" (130 голов в 265 матчей дончан), этот хет-трик стал первым в карьере в чемпионате Бразилии.

Добавим также, "Палмейрас" ведет борьбу за чемпионство - третье место с 36 очками. Лидером идет "Фламенго" из 39 пунктов.

Украинские Национальные Новости

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