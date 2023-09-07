Наєв прокоментував готовність до атак рф взимку: "Ефективність систем ППО буде кращою"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. росія планує взимку завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури, однак через допомогу Заходу у постачанні систем ППО, ефективність збиття ворожих «шахедів» буде кращою. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Reuters, повідомляє УНН.
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«Ми розуміємо, що ворог не залишив своїх злочинних намірів вразити об’єкти критичної інфраструктури та завдати шкоди Україні та її економіці. Минулої зими (систем ППО –ред.) було менше. Зараз нам дали більше, і ефективність буде кращою», – заявив Наєв.
За оцінками військових аналітиків, «шахеди», якими атакує росія Україну коштують близько 20 000 доларів кожна. Однак поставлені Заходом ракети ППО, які Київ використовував минулої зими, коштують у рази більше.
Наєв зазначив, що один постріл із зенітно-артилерійської установки Gepard коштує менше ніж 1000 доларів, що робить їх більш економічно ефективними.
Кожен Gepard має радар з ефективним радіусом 12 км. Україна не має достатньої кількості, щоб покрити всю свою територію, але Наєв відзначив, що великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning, допомогли "заповнити прогалини".
Доповнення
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що під час повітряних нападів на Житомирську область 19 та 30 серпня екіпаж зенітно-артилерійської установки «Гепард» (Gepard) збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону його ураження.