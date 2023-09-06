Наєв показав, як "Гепард" збивав "шахеди" на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що під час повітряних нападів на Житомирську область 19 та 30 серпня екіпаж зенітно-артилерійської установки «Гепард» (Gepard) збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону його ураження, передає УНН.
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«Ми вживаємо всіх заходів щодо посилення системи протиповітряної оборони. Зокрема на Житомирщині, під час повітряних нападів 19 та 30 серпня, екіпаж зенітно-артилерійської установки «Гепард» збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону його ураження», - підписав відео Наєв.
Він зазначив, що хлопці нещодавно повернулися з навчання і за останні два нальоти було збито п'ять «шахедів».
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«Слід розуміти, що це лише п’ять ворожих «шахедів», але вони могли нанести дуже велику шкоду як цивільному населенню, так і об'єктам критичної інфраструктури. Я подякував нашим бійцям і наказав, щоб і в подальшому вони так само із стовідсотковою ефективністю виконували завдання з прикриття українського неба», - зазначив Наєв.
Доповнення
Наєв наказав підвищити безпеку цивільного населення та ефективність системи ППО на Сумському напрямку.