Боєприпаси нового виробництва для зенітних установок Gepard прибули в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard нового виробництва прибули в Україну з Німеччини. Про це повідомило міністерство оборони Німеччини, інформує УНН.
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«Лише через кілька місяців після підписання відповідної угоди на озброєння Збройних Сил України надійшли нові боєприпаси німецького виробництва для зенітного танкового комплексу Gepard», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів раніше успішно завершили в амбітні терміни, що дозволило здійснити першу поставку п'ятизначної кількості снарядів в Україну.
"Війна в Україні - це майже щоденне нагадування нам: коли йдеться про захист своєї країни, протиповітряна оборона та достатня кількість боєприпасів є надзвичайно важливими. З відновленням виробництва боєприпасів Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох вирішальних аспектах. Я радий, що ми змогли відновити виробництво так швидко і без бюрократичних перешкод. Це ще раз доводить, що на Німеччину можна покластися. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в тих сферах, які є нашими сильними сторонами: артилерія, боєприпаси і наземна протиповітряна оборона", - заявив міністр оборони України Борис Пісторіус.
Доповнення
Укладений у лютому контракт з бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 тисяч боєприпасів. Перші снаряди були доставлені в Україну майже через 7 місяців після укладення контракту.
На сьогоднішній день Німеччина доставила до Києва 46 зенітно-гарматних танків Gepard. Ще шість мають надійти найближчим часом.
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