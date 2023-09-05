Боеприпасы нового производства для зенитных установок Gepard прибыли в Украину

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«Лишь через несколько месяцев после подписания соответствующего соглашения на вооружение Вооруженных Сил Украины поступили новые боеприпасы немецкого производства для зенитного танкового комплекса Gepard», - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство производственной линии для изготовления боеприпасов ранее успешно завершили в амбициозные сроки, что позволило осуществить первую поставку пятизначного количества снарядов в Украину.

"Война в Украине - это почти ежедневное напоминание нам: когда речь идет о защите своей страны, противовоздушная оборона и достаточное количество боеприпасов чрезвычайно важны. С возобновлением производства боеприпасов Gepard мы сосредотачиваемся именно на этих двух решающих аспектах. Я рад, что мы смогли возобновить производство так быстро и без бюрократических препятствий. Это еще раз доказывает, что на Германию можно положиться. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в тех сферах, которые являются нашими сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона", - заявил министр обороны Украины Борис Писториус.

Дополнение

Заключенный в феврале контракт с бюджетом в 168 миллионов евро предусматривает поставку в общей сложности 300 тысяч боеприпасов. Первые снаряды были доставлены в Украину почти через 7 месяцев после заключения контракта. На сегодняшний день Германия доставила в Киев 46 зенитно-пушечных танков Gepard. Еще шесть должны поступить в ближайшее время.

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