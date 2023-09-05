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Боеприпасы нового производства для зенитных установок Gepard прибыли в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard нового производства прибыли в Украину из Германии. Об этом сообщило министерство обороны Германии, информирует УНН.

Цитата

«Лишь через несколько месяцев после подписания соответствующего соглашения на вооружение Вооруженных Сил Украины поступили новые боеприпасы немецкого производства для зенитного танкового комплекса Gepard», - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство производственной линии для изготовления боеприпасов ранее успешно завершили в амбициозные сроки, что позволило осуществить первую поставку пятизначного количества снарядов в Украину.

"Война в Украине - это почти ежедневное напоминание нам: когда речь идет о защите своей страны, противовоздушная оборона и достаточное количество боеприпасов чрезвычайно важны. С возобновлением производства боеприпасов Gepard мы сосредотачиваемся именно на этих двух решающих аспектах. Я рад, что мы смогли возобновить производство так быстро и без бюрократических препятствий. Это еще раз доказывает, что на Германию можно положиться. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в тех сферах, которые являются нашими сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона", - заявил министр обороны Украины Борис Писториус.

Дополнение

Заключенный в феврале контракт с бюджетом в 168 миллионов евро предусматривает поставку в общей сложности 300 тысяч боеприпасов. Первые снаряды были доставлены в Украину почти через 7 месяцев после заключения контракта. На сегодняшний день Германия доставила в Киев 46 зенитно-пушечных танков Gepard. Еще шесть должны поступить в ближайшее время.

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