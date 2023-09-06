Наев показал, как "Гепард" сбивал "шахеды" в Житомирской области

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«Мы принимаем все меры по усилению системы противовоздушной обороны. В частности в Житомирской области, во время воздушных нападений 19 и 30 августа, экипаж зенитно-артиллерийской установки «Гепард» сбил все воздушные цели, которые зашли в зону его поражения», - подписал видео Наев.

Он отметил, что ребята недавно вернулись с учений и за последние два налета было сбито пять «шахедов».

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«Следует понимать, что это всего лишь пять вражеских «шахедов», но они могли нанести очень большой вред как гражданскому населению, так и объектам критической инфраструктуры. Я поблагодарил наших бойцов и приказал, чтобы и в дальнейшем они так же со стопроцентной эффективностью выполняли задачи по прикрытию украинского неба», - отметил Наев.

Дополнение

Наев приказал повысить безопасность гражданского населения и эффективность системы ПВО на Сумском направлении.