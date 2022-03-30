Найближчим часом відбудеться засідання РНБО, на якому ухвалять новий пакет санкцій – Данілов

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 65892 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 76800 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 85986 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 91055 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 101320 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 153363 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71711 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152676 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110169 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69551 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3м/с
59%
Популярнi новини

Зеленський мав зупинити війну, а путін - ніколи не починати: Трамп заявив, що "винні всі"

14 квітня, 16:55 • 8964 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 14830 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 12527 перегляди

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

14 квітня, 17:46 • 8756 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 15677 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 65891 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 153362 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 176395 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152675 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263806 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97065 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99598 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44122 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47470 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62044 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Найближчим часом відбудеться засідання РНБО, на якому ухвалять новий пакет санкцій – Данілов

Київ • УНН

 • 94254 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. У найближчий час відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому ухвалять новий пакет санкцій проти компаній, фізичних та юридичних осіб, які підтримують дії росії та продовжують співпрацю з країною-агресором. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пише УНН.

Найближчим часом відбудеться засідання РНБО, на якому ухвалять новий пакет санкцій – Данілов

Цитата

“Робота в апараті триває 24 години на добу. Найближчим часом, завтра-післязавтра рішення буде підготовлено, буде передано у відповідні інституції для прийняття рішень, для голосування членами ради Нацбезпеки і оборони … Найближчим часом відбудеться засідання РНБО, ми працюємо всі на території нашої країни. Переважна більшість знаходиться в місті Києві, частина людей Кабміну, невелика кількість, працює на заході Україні. Але ми знаходимо спосіб проводити наші засідання і приймати відповідні рішення на користь нашої країни”, – зазначив Данілов.

Деталі

Він наголосив, що у планується запровадити пакет нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, а також корпорацій, які співпрацюють з російською федерацію, або ж мають бізнес на території країни-агресора.

“Будуть санкції, які будуть підтримувати наші західні партнери, тому що ми сьогодні ... співпрацюємо плідно з нашими партнерами. Не тільки ми супроводжуємо ці санкції … Тут є дві частини. Є частина компаній, які постачають продукти харчування, ми не можемо, на превеликий жаль, у військовий час, в стані війни припинити постачання продуктів харчування на територію нашої країни, тому що це для нас дуже важлива річ. Інша річ – це якщо ці компанії не мають відношення до продуктів харчування, вони будуть обов’язково піддані нашим санкціям, бо вони будуть під нашим законом і, повірте, відповідь наша буде дуже потужна і відповідна до цих інституцій. І не все в країні вимірюється грошима”, – наголосив Данілов.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення заявив, що питання про зняття санкцій, які були накладені на рф може навіть не може порушуватися, поки не завершиться війна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,957.20
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.40
Ethereum
$1,631.41