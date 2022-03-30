Найближчим часом відбудеться засідання РНБО, на якому ухвалять новий пакет санкцій – Данілов

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“Робота в апараті триває 24 години на добу. Найближчим часом, завтра-післязавтра рішення буде підготовлено, буде передано у відповідні інституції для прийняття рішень, для голосування членами ради Нацбезпеки і оборони … Найближчим часом відбудеться засідання РНБО, ми працюємо всі на території нашої країни. Переважна більшість знаходиться в місті Києві, частина людей Кабміну, невелика кількість, працює на заході Україні. Але ми знаходимо спосіб проводити наші засідання і приймати відповідні рішення на користь нашої країни”, – зазначив Данілов.

Деталі

Він наголосив, що у планується запровадити пакет нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, а також корпорацій, які співпрацюють з російською федерацію, або ж мають бізнес на території країни-агресора.

“Будуть санкції, які будуть підтримувати наші західні партнери, тому що ми сьогодні ... співпрацюємо плідно з нашими партнерами. Не тільки ми супроводжуємо ці санкції … Тут є дві частини. Є частина компаній, які постачають продукти харчування, ми не можемо, на превеликий жаль, у військовий час, в стані війни припинити постачання продуктів харчування на територію нашої країни, тому що це для нас дуже важлива річ. Інша річ – це якщо ці компанії не мають відношення до продуктів харчування, вони будуть обов’язково піддані нашим санкціям, бо вони будуть під нашим законом і, повірте, відповідь наша буде дуже потужна і відповідна до цих інституцій. І не все в країні вимірюється грошима”, – наголосив Данілов.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення заявив, що питання про зняття санкцій, які були накладені на рф може навіть не може порушуватися, поки не завершиться війна.