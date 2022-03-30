В ближайшее время состоится заседание СНБО, на котором примут новый пакет санкций - Данилов

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“Работа в аппарате длится 24 часа в сутки. В ближайшее время, завтра-послезавтра решение будет подготовлено, будет передано в соответствующие институты для принятия решений, для голосования членами Совета нацбезопасности и обороны ... В ближайшее время состоится заседание СНБО, мы работаем все на территории нашей страны. Подавляющее большинство находится в городе Киеве, часть людей Кабмина, небольшое количество, работает на западе Украины. Но мы находим способ проводить наши заседания и принимать соответствующие решения в пользу нашей страны”, - отметил Данилов.

Детали

Он отметил, что в планируется ввести пакет новых санкций против физических и юридических лиц, а также корпораций, которые сотрудничают с Российской Федерацией, или же имеют бизнес на территории страны-агрессора.

“Будут санкции, которые будут поддерживать наши западные партнеры, потому что мы сегодня ... сотрудничаем плодотворно с нашими партнерами. Не только мы сопровождаем эти санкции ... Здесь есть две части. Есть часть компаний, которые поставляют продукты питания, мы не можем, к большому сожалению, в военное время, в состоянии войны прекратить поставки продуктов питания на территорию нашей страны, потому что это для нас очень важная вещь. Другое дело - это если эти компании не имеют отношения к продуктам питания, они будут обязательно подвергнуты нашим санкциям, потому что они будут под нашим законом и, поверьте, ответ наш будет очень мощный и соответствующий этим институтам. И не все в стране измеряется деньгами”, - подчеркнул Данилов.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения заявил, что вопрос о снятии санкций, которые были наложены на рф может даже не может подниматься, пока не завершится война.