Найближчі три дні в Україні переважатиме суха погода – синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У наступні три доби, 31 серпня-2 вересня, в Україні переважатиме суха погода. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в Україні переважатиме суха погода", - йдеться в повідомленні.
За прогнозом, температура вночі 10-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 26-31°, на Закарпатті до 33°, завтра на північному сході країни 22-25°.
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 27-30°.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на День знань.