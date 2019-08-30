В ближайшие три дня в Украине будет преобладать сухая погода — синоптики

"В следующие трое суток в Украине будет преобладать сухая погода", - говорится в сообщении.

По прогнозу, температура ночью 10-17°, на побережье морей до 20°; днем 26-31°, на Закарпатье до 33°, завтра на северо-востоке страны 22-25°.

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 27-30°.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на День знаний.