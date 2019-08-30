В ближайшие три дня в Украине будет преобладать сухая погода — синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В последующие трое суток, 31 августа-2 сентября, в Украине будет преобладать сухая погода. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в Украине будет преобладать сухая погода", - говорится в сообщении.
По прогнозу, температура ночью 10-17°, на побережье морей до 20°; днем 26-31°, на Закарпатье до 33°, завтра на северо-востоке страны 22-25°.
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 27-30°.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на День знаний.