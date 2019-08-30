В ближайшие три дня в Украине будет преобладать сухая погода — синоптики

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 4061 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113478 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115775 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121595 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126167 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151375 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150816 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140735 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 196347 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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В ближайшие три дня в Украине будет преобладать сухая погода — синоптики

В ближайшие три дня в Украине будет преобладать сухая погода — синоптики

Киев  •  УНН

 • 10169 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В последующие трое суток, 31 августа-2 сентября, в Украине будет преобладать сухая погода. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток в Украине будет преобладать сухая погода", - говорится в сообщении.

По прогнозу, температура ночью 10-17°, на побережье морей до 20°; днем 26-31°, на Закарпатье до 33°, завтра на северо-востоке страны 22-25°.

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 27-30°.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на День знаний.

Украинские Национальные Новости

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