Найбільшу виставку сучасного мистецтва відкрили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Упродовж тижня, з 4 по 7 травня, в Києві діятиме найбільший фестиваль сучасного мистецтва Kyiv Art Week, де окрім муніципальних і державних музеїв міста будуть представлені 23 приватні галереї із усього світу. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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"Упродовж тижня в Києві діятиме найбільший фестиваль сучасного мистецтва Kyiv Art Week, де окрім муніципальних і державних музеїв міста будуть представлені 23 приватні галереї із усього світу, демонструватимуться твори Роя Ліхтенштейна, Девіда Хокні, Пабло Пікассо тощо", - повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.
“Цьогоріч КМДА виступила генеральним партнером фестивалю, що увійшов до офіційної програми культурно-мистецьких заходів у рамках „Євробачення-2017“, виділивши на його організацію та проведення 4 мільйони гривень”, — зауважила Г.
Старостенко.
За її словами, формат Art Week наразі дуже популярний у всьому світі, адже протягом тижня мистецтва реалізуються творчі ініціативи як молодих, так і визнаних творців. Цьогоріч у фестивалі взяли участь державні та комунальні музеї, приватні та публічні галереї й культурні центри.
Головна подія цього мистецького фестивалю — міжнародний арт-ярмарок Kyiv Art Fair.
Ще один ключовий захід — спецпроект “Музей приватних колекцій”, який демонструватиме кращі експонати з приватних колекцій українського та світового мистецтва. До спецпроекту увійшли роботи всесвітньо відомих художників, зокрема Роя Ліхтенштейна, Альберто Джакометті, Девіда Хокні, Пабло Пікассо тощо.
“У фестиваль включена потужна музейна програма, виставки в київських галереях, наукова конференція. Окрім того, для всіх охочих будуть проводитися лекції, на яких виступатимуть художники та експерти в галузі культури. Ми впевнені, що мистецтво робить людей кращими, допомагає розвиватися та дивитися на життя більш філософськи. Тому я рада повідомити, що вхід на всі заходи для дітей до 12 років, пенсіонерів і студентів профільних навчальних закладів є безкоштовним”, — наголосила
Ганна Старостенко.
Культурні, мистецькі та освітні події у рамках Кyiv Art Week триватимуть з 4 до 7 травня. Головна локація — комплекс “Торонто-Київ”.
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