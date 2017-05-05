Крупнейшую выставку современного искусства открыли в Киеве

Во время "Евровидения" киевлян и гостей столицы ждет особенно насыщенный культурный отдых.

"В течение недели в Киеве будет действовать крупнейший фестиваль современного искусства Kyiv Art Week, где кроме муниципальных и государственных музеев города будут представлены 23 частные галереи со всего мира, будут демонстрироваться произведения Роя Лихтенштейна, Дэвида Хокни, Пабло Пикассо и др.", - сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

"В этом году КГГА выступила генеральным партнером фестиваля, который вошел в официальную программу культурных мероприятий в рамках "Евровидения-2017", выделив на его организацию и проведение 4 млн грн", - отметила Г. Старостенко.

По ее словам, формат Art Week сейчас очень популярен во всем мире, ведь в течение недели искусства реализуются творческие инициативы как молодых, так и признанных творцов. В этом году в фестивале приняли участие государственные и коммунальные музеи, частные и публичные галереи и культурные центры.

Главное событие этого художественного фестиваля - международная арт-ярмарка Kyiv Art Fair.

Еще одно ключевое мероприятие - специальный проект "Музей частных коллекций", который будет демонстрировать лучшие экспонаты из частных коллекций украинского и мирового искусства. В спецпроект вошли работы всемирно известных художников, в частности Роя Лихтенштейна, Альберто Джакометти, Дэвида Хокни, Пабло Пикассо и др.

"В фестиваль включена мощная музейная программа, выставки в киевских галереях, научная конференция. Кроме того, для всех желающих будут проводиться лекции, на которых будут выступать художники и эксперты в области культуры. Мы уверены, что искусство делает людей лучше, помогает развиваться и смотреть на жизнь более философски. Поэтому я рада сообщить, что вход на все мероприятия для детей до 12 лет, пенсионеров и студентов профильных учебных заведений является бесплатным ", - отметила Анна Старостенко.

Культурные, художественные и образовательные события в рамках Кyiv Art Week будут проходить с 4 по 7 мая. Главная локация - комплекс "Торонто-Киев".

Как сообщал УНН 4 мая, в Киеве открыли Eurovision Village.