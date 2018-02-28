Найбільший столичний забудовник звів чверть введеного в 2017 році в експлуатацію житла
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Майже чверть від усього введеного в минулому році в експлуатацію в Києві житла було побудовано одним забудовником — ХК “Київміськбуд”. Про це повідомив президент холдингу Ігор Кушнір, пише УНН.
“За минулий рік в Києві було введено в експлуатацію 1,7 млн квадратних метрів житла. У цій сумі квадратів, крім багатоквартирних будинків, пораховані приватні будинки та ін. При цьому забудовників в столиці близько сотні.
Виходить, що „Київміськбуд“ здав майже четверту частину всього житла столиці”, - підрахував Кушнір.
Як повідомляв УНН, за підсумками 2017 року холдингова компанія “Київміськбуд” ввів в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів площ.