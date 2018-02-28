Крупнейший столичный застройщик возвел четверть введенного в 2017 году в эксплуатацию жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Четверть от всего введенного в прошлом году в эксплуатацию в Киеве жилья было построено одним застройщиком — ХК “Киевгорстрой”. Об этом сообщил президент холдинга Игорь Кушнир, пишет УНН.
“За прошлый год в Киеве было введено в эксплуатацию 1,7 млн квадратных метров жилья. В этой сумме квадратов, кроме многоквартирных домов, посчитаны частные дома и проч. При этом застройщиков в столице около сотни.
Получается, что „Киевгорстрой“ сдал почти четвертую часть всего жилья столицы”, — подсчитал Кушнир.
Как сообщал УНН, по итогам 2017 года холдинговая компания “Киевгорстрой” ввел в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров площадей.