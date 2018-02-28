Крупнейший столичный застройщик возвел четверть введенного в 2017 году в эксплуатацию жилья

“За прошлый год в Киеве было введено в эксплуатацию 1,7 млн квадратных метров жилья. В этой сумме квадратов, кроме многоквартирных домов, посчитаны частные дома и проч. При этом застройщиков в столице около сотни.

Получается, что „Киевгорстрой“ сдал почти четвертую часть всего жилья столицы”, — подсчитал Кушнир.

Как сообщал УНН, по итогам 2017 года холдинговая компания “Киевгорстрой” ввел в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров площадей.