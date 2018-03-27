Найбільший столичний забудовник повідомив, як дотримується норм пожежної безпеки на своїх об’єктах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Із загальної кількості пожеж, що виникають щороку, більше 80% стаються у житлових будинках та квартирах, тому питання безпеки будівель в Україні виникає досить часто, пише УНН.

Пожежна безпека при зведенні багатоквартирних будинків регулюється Державними будівельними нормами (ДБН В.1.1-7) і постійно контролюється інженерно-технічними працівниками, а також регулярно перевіряється мобільною бригадою з охорони праці, розповів директор Департаменту технічного забезпечення на комплектації будівництва - головний інженер “Київміськбуду” Сергій Юхименко.

“Для кожного проекту розробляються розділи систем безпеки. У кожному будинку є вогнегасники, а в холах - інструкції з евакуації людей і заходи пожежної безпеки. Всі проекти ще на стадії проектування проходять експертизу в органах державної експертизи. Прикро, але доводиться констатувати, що у більшості випадків пожежі у будинках виникають із вини людей, які в них мешкають”, - зазначає він.

Будуючи висотний будинок, у якому буде проживати кілька сотень осіб, девелопер бере на себе відповідальність за життя людей у готовому будинку. У всіх будинках передбачені евакуаційні виходи і пожежні відстійники на балконах. У місцях загального користування розташовуються гідранти і вогнегасники. А в квартирах і на поверхах встановлюються системи пожежної сигналізації, спеціальні крани для підключення гідрантів та вогнетривкі двері.

Сергій Юхименко підкреслює, що обов’язковою залишається експертиза проектної документації для об’єктів, що належать до середніх і значних класів наслідків (СС2, СС3). Це роблять експертні організації, які отримали відповідну атестацію в Мінрегіонбуді. За його словами, останнім часом відповідальні забудовники починають звертатися і до третьої сторони для проведення незалежного аудиту пожежної безпеки.

“Система незалежного аудиту працює практично у всіх країнах ЄС. Експерти, яких допускають до такої діяльності, повинні пройти навчання, мати відповідну освіту і досвід роботи, отримати персональний сертифікат. Більш того, сьогодні в Україні і експерт, і безпосередньо орган інспектування страхують свою діяльність.

“Всі будинки “Київміськбуду” утеплені мінеральною ватою. Це безпечний і ефективний утеплювач. Мінвата не горить і не плавиться, має відмінні теплоізоляційні і звукоізоляційні якості, стійка до перепадів температур. Так, вона дорожче пінопласту, але, як показує практика, на цьому не можна економити”, - зазначає він.

Головний інженер “Київміськбуду” підкреслює, що пожежі легше запобігти, ніж загасити, а ще при виникненні пожежі важливо правильно діяти.

Нагадуємо основні правила поведінки при виникненні пожежі:

  • У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен громадянин зобов’язаний негайно повідомити про це пожежну охорону за телефоном 101. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище.
  • Для передавання повідомлень про пожежі слід також використовувати переговорні пристрої ліфтів у житлових будинках на диспетчерські пункти.
  • Вжити (за можливістю) заходи з евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей.
  • У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну за номером телефону 103, газорятувальну за номером телефону 104 тощо).

За умови дотримання елементарних правил пожежної безпеки ваше життя і здоров’я буде в безпеці.

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