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Найбільше українського морозива купує Росія

Найбільше українського морозива купує Росія

Київ • УНН

 • 19760 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. У січні-травні цього року Україна експортувала 2,9 тис. тонн морозива та інших видів харчового льоду на загальну суму 6,3 млн дол. Про це повідомляють у Державній фіскальній службі України, передає УНН.

При цьому основним імпортером українського морозива, за даними ДФС, є Росія. За 5 місяців цього року Україна експортувала до РФ морозива на 1,6 млн дол.

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Друге місце в списку найбільших країн-імпортерів українського морозива посідає Молдова, третє – Ізраїль. Протягом січня-травня цього року Україна поставила до Молдови та Ізраїлю морозива на 1,5 млн дол. та 886 тис. дол.

Також наголошується, що за 5 місяців поточного року Україна імпортувала 115 тонн морозива на 503 тис. дол.

Найбільшу кількість морозива Україна закупила у Чехії – на 188 тис. дол.

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