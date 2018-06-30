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Больше всего украинского мороженого покупает Россия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. В январе-мае этого года Украина экспортировала 2,9 тыс. тонн мороженого и других видов пищевого льда на общую сумму 6,3 млн долл. Об этом сообщают в Государственной фискальной службе Украины, передает УНН.

При этом основным импортером украинского мороженого, по данным ГФС, является Россия. За 5 месяцев этого года Украина экспортировала в РФ мороженого на 1,6 млн долл.

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Второе место в списке крупнейших стран-импортеров украинского мороженого занимает Молдова, третье - Израиль. В течение января-мая этого года Украина поставила в Молдову и Израиля мороженого на 1,5 млн долл. и 886 тыс. долл.

Также отмечается, что за 5 месяцев текущего года Украина импортировала 115 тонн мороженого на 503 тыс. долл.

Наибольшее количество мороженого Украины закупила в Чехии - на 188 тыс. долл.

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